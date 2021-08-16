Turkcell İkinci Çeyrekte Yüzde 23,5 Büyüdü

Turkcell Grubu, 2021 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artışla 8,5 milyar TL gelir elde etti. Turkcell yılın ilk 6 ayında ise yüzde 20,6'lık büyüme kaydederek 16,3 milyar TL ciroya ulaştı. FAVÖK ise ikinci çeyrekte Grup bazında yüzde 22,7 artışla 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021'in yılın ikinci çeyreğinde 617 bin yeni müşteriye daha ulaşan Turkcell, Haziran sonu itibarıyla toplam 1,3 milyon yeni müşteri ile 2019'da başlattığı "her yıl 1 milyon yeni müşteri" hedefini ilk 6 ayda aşmayı başardı.
Dijital servisler güçlü büyümesini sürdürüyor
BiP, TV+, lifebox ve fizy gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell dijital servisleri, bu çeyrekte tekil gelirini yıldan yıla yüzde 32 artırdı ve 404 milyon TL'ye ulaştı. Güvenli ve akıllı teknolojileri ile öne çıkan bulut depolama ürünü lifebox, yeni bir kilometre taşına erişerek 1 milyon ücretli kullanıcıyı aştı. Zengin içeriğiyle ön plana çıkan TV+, yeni abone kazanımları ile Turkcell'in her 100 fiber müşterisinin 62'sine ulaşmış oldu. Anlık mesajlaşma uygulaması BiP'in artan bilinirliği ise uygulamaya ikinci çeyrek sonu itibarıyla toplam 82 milyon indirme getirdi.
Paycell, yüzde 78 oranında büyüme performansına imza attı
Türkiye'nin techfin alanında en önemli girişimlerinden olan ve müşterilerine sunduğu yenilikçi ödeme çözümlerini sürekli çeşitlendiren Paycell, bu çeyrekte de dikkat çekici bir performans sergiledi ve aktif kullanıcı sayısı 5,5 milyona ulaştı. Paycell'in mobil ödeme hacmi, geçen yılın ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında yüzde 94 büyüyerek 418 milyon TL oldu. Aynı dönemde Paycell Card üzerinden yapılan işlemler ise 4 katına çıktı. Paycell gelirleri, kullanıcıların ödeme alışkanlıklarını değiştiren hizmet çeşitliliği ve artan taleple birlikte yıllık bazda yüzde 78 artış gösterdi.
Turkcell, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda somut adımlarına devam ediyor
Turkcell, 2030 yılına kadar şirketin ihtiyaç duyduğu elektrik tüketimini yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon olma hedefleri kapsamında İzmir Karadağ Rüzgâr Enerjisi Santrali'ni bünyesinde bulunduran Boyut Grup Enerji'yi satın almak için Haziran sonunda hisse devir sözleşmesi imzaladı.
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