Turkcell, New York Borsası'ndaki 20'nci Yılını Kutluyor

1994 yılında kurulan ve hisseleri 2000 yılında New York Borsası'nda işlem görmeye başlayan Turkcell, bayrağımızı New York Borsası'nda 20 yıldır dalgalandırmanın gururunu yaşıyor. Kuruluşundan bu yana Türkiye ekonomisine 50 milyar TL'nin üzerinde katkı yapan Turkcell, hisseleri New York Borsası'nda işlem gören ilk ve tek Türk şirketi durumunda.