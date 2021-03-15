Turkcell'den Sınırları Kaldıran "Esnek Çalışma Modeli"

Turkcell, çalışanları ile birlikte oluşturduğu lokasyondan bağımsız 'Esnek Çalışma Modeli'ni duyurdu. Sınırları ortadan kaldıran 'Esnek Çalışma Modeli'nde tüm çalışanlar yurt içi veya yurt dışından, evden veya ofisten çalışabiliyorlar.