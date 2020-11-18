Turkcell Tatilde Çocukları Kitapla Buluşturuyor

Turkcell, 24 ilde çocuklara özel kitap şenliği başlatıyor. Proje kapsamındaki Turkcell mağazaları veya turkcell.com.tr sitesi üzerinden alışveriş yapan müşterilere ara tatilin başlangıcı olan 16 Kasım'dan itibaren 140 bin adet kitap hediye edilecek.