Turkcell Tatilde Çocukları Kitapla Buluşturuyor

Turkcell, 24 ilde çocuklara özel kitap şenliği başlatıyor. Proje kapsamındaki Turkcell mağazaları veya turkcell.com.tr sitesi üzerinden alışveriş yapan müşterilere ara tatilin başlangıcı olan 16 Kasım'dan itibaren 140 bin adet kitap hediye edilecek.

Turkcell Tatilde Çocukları Kitapla Buluşturuyor

Türkiye'nin Turkcell'i, ara tatilde daha keyifli vakit geçirebilmeleri için çocuklara özel bir kitap şenliği başlatıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 24 ili kapsayan proje kapsamında Turkcell mağazalarında yüz binlerce çocuk kitabı hediye edilecek.

Kitap şenliğinden yararlanmak isteyen müşterilerin yapmaları gereken tek şey, proje kapsamında 24 ilde bulunan 181 Turkcell mağazasından birinden ya da turkcell.com.tr internet adresinden alışveriş yapmak. Kitap şenliğine katılan herkes, ara tatilinin başlangıcı olan 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren Turkcell mağazalarındaki stantlarda bulunan, Türk ve Dünya klasiklerinden 30 farklı kitap arasından dilediklerini ücretsiz olarak alacak. Kampanya kapsamında toplam 140 bin kitap ve ayraç hediye edilecek.

Murat Erkan: Çocuklarımızın eğitimlerine destek oluyoruz

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Pandemi süresince çocuklarımızın evden eğitimlerine teknolojimizle destek olarak onların yanında oluyoruz. Turkcell olarak ara tatil döneminde çocuklarımızı sevindirmek için onlara küçük de olsa bir hediye vermek istedik. Bu kapsamda Türk ve Dünya klasiklerinden bir seçkiyi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerimizde yaşayan çocuklarımızla buluşturacağız. Çocuklarımıza yeni ufuklar açacağına inandığımız kitapları keyifle okumalarını diliyorum" dedi.

Kampanyanın geçerli olduğu iller:

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van.

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