Turkcell Türkiye'yi Hayata Evden Bağladı

Turkcell, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde güçlü altyapısıyla tüm müşterilerine kaliteli ve kesintisiz iletişim hizmeti sundu. Türkiye kapanma sürecinde, Turkcell'in yerli iletişim platformu BiP üzerinden görüşmeyi tercih etti. 17 günlük süreçte BiP üzerinden 65 milyon dakika arama gerçekleştirilirken, 7.5 milyar mesaj gönderildi.

Turkcell Türkiye'yi Hayata Evden Bağladı

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