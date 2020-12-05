Turkcell TV+ bu hafta sonu ücretsiz! Turkcell TV+'da neler izleyebilirim?

Türkiye'nin dijital televizyon platformlarından olan Turkcell TV+, pandemi önlemleri kapsamında bu hafta sonu ilan edilecek sokağa çıkma yasağında kanallarını ücretsiz olarak herkese açıyor. Peki Turkcell TV+'da neler izleyebilirim?