Turkcell TV+ bu hafta sonu ücretsiz! Turkcell TV+'da neler izleyebilirim?

Bu hafta sonu Türkiye'de tam zamanlı olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşların evde olmasını fırsat bilen dijital yayın şirketleri harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde BluTv'nin kanallarını bu hafta sonuna özel herkese ücretsiz yapacağını duyurmasının ardından bir hamle de Turkcell TV+'dan geldi.
TURKCELL TV+ BU HAFTA SONU ÜCRETSİZ
Turkcell açıklamasına göre, TV+, pandemi önlemleri kapsamında bu hafta sonu ilan edilecek sokağa çıkma kısıtlama süresini herkes için daha eğlenceli hale getiriyor. 4 Aralık Cuma 21.00'den, 6 Aralık Pazar 23.59'a kadar tüm kanallarını ücretsiz sunacak.
Kampanya süresince satın al izle, kirala izle filmleri hariç tüm TV+ kanalları, filmler ve diziler TV+ abonelerine açık olacak. TV+ abonesi olmayanlar da uygulamayı indirerek hesaplarını oluşturup kampanyadan ücretsiz yararlanabilecek.
Herkes evde, e tabii ki TV+ da öyle! Siz #EvdeKal'ırken sıkılmayın diye, cuma akşamından pazar gecesine TV+ herkese açık! ??#evdeyiz #filmizle #haftasonu #tvplus #evdebirlikteyiz#evdeyizhepimiz pic.twitter.com/exppvIFn1g— TV+ (@TurkcellTVPlus) December 4, 2020
TURKCELL TV+'DA NELER İZLEYEBİLİRİM?
TV+'ta ulusal TV kanallarına ek olarak S Sport, Sinema TV, FX, NAT GEO Wild, Discovery Channel gibi sevilen kanallar yer alıyor. Aynı zamanda araba tutkunlarının ilgisini çeken Formula 1 Bahreyn yarışı da bu hafta sonu izlenebilecek.
Dunkirk, Spider Man Homecoming, Ölümlü Dünya, Yeşil Yol, Yüzüklerin Efendisi serisi, Interstellar, A Star Born, Ahlat Ağacı, Narcos, Supernatural, War of The Worlds gibi yapımlar da ücretsiz olarak dizi ve filmseverleri bekliyor.
ARALIK AYINDA BİRÇOK YENİ İÇERİK GELİYOR
TV+'a bu ay eklenecek yeni filmler arasında Darin Scott tarafından yönetilen Amerikan bilim kurgu korku filmi 'Deep Blue Sea 2', hem gerçek hem de hayal dünyasındaki canavarları alt etmeye çalışan genç bir kızın hikayesini anlatan 'I Kill Giants', ilk gösterimini 2018'de Locarno Film Festivali'nde gerçekleştiren Türk yapımı 'Sibel' yer alıyor.
1995 yılında BBC'de yayınlanan Prenses Diana'nın sansasyonel röportajına odaklanan belgesel 'Diana: Dünyayı Sarsan Röportaj' aralık ayında yayınlanacak.
Çocuklar için de bu ay Avustralya-İtalyan animasyon televizyon dizisi 'Berry Bees', Türkiye'de izlenme rekoru kıran çizgi dizilerden 'Oscar Oasis' ve macerapereset bir koalanın hayatını konu alan 'Blinky Bill' çizgi filmleri de yayına alınacak yeniler arasında bulunuyor.
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