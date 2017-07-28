Turkcell, Vodafone ve Avea'ya Soruşturma!

Türkiye'nin 3 büyük GSM operatörü, Rekabet Kurulu'ndan gelen soruşturma haberi ile sarsıldı!

Turkcell, Vodafone ve Avea'ya soruşturma!

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