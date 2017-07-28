Turkcell, Vodafone ve Avea'ya Soruşturma!
Türkiye'nin 3 büyük GSM operatörü, Rekabet Kurulu'ndan gelen soruşturma haberi ile sarsıldı!
Rekabet Kurulu, bugün yayınladığı açıklama ile, 3 büyük GSM operatörü olan Turkcell, Vodafone ve Avea hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Soruşturmanın, her üç operatörün de, kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiası üzerine açıldığı belirtildi.
Rekabet Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:
"Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 03.07.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-20/313-M sayı ile karar verdi. Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi, hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır. "
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