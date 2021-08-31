Turkcell Yeni Nesil Yazılım Şirketi Kuruyor

Turkcell, geleceğin teknolojilerini üretmek ve yazılım alanında inovatif ürün ve hizmetler geliştirmek için yeni bir şirket kuruyor. Türkiye'nin stratejik önceliklerden biri olan teknoloji odaklı yetkin iş gücünün yetiştirilmesi vizyonuna katkı sağlayacak olan şirket; yeni nesil çalışma, öğrenme ve gelişim modelleriyle hizmet verecek.