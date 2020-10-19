Turkcell'de "Temassız Mağazacılık" Dönemi

Turkcell, COVID-19 döneminde mağazalarında teması minimuma indirgemek için 'temassız mağazacılık' uygulamasını hayata geçirdi. Yeni dönemde müşteriler, Turkcell mağazalarında dijital ekranları ve uygulamaları kendi cep telefonları üzerinden yönetebilecek.