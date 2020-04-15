Turkcell'den Evden Çalışma Çözümleri

Evde iş hayatı için güçlü altyapısı ile kesintisiz destek veren Turkcell, evden çalışmayı destekleyen çözümleri ile hem iş yerlerinin hem de çalışanların yanında oluyor. Bu kapsamda erişim altyapısı, bulut ve güvenlik çözümlerinin yanında uzaktan toplantı yönetimi için gerekli tüm ürünler uçtan uca sunuluyor.