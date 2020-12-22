Turkcell'den Startuplara Destek Programı

Bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla startup dünyasının gelişmesine katkıda bulunan Turkcell, 'Büyük Ortağım' programıyla küçük ölçekli firmalara, büyük iş ortaklarıyla çalışma fırsatı sağlıyor.
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere, Türkiye genelindeki 10 farklı şehirde, 17 farklı teknokentte faaliyet gösteren 30 startup, geçen yıl başlatılan 'Büyük Ortağım' programı kapsamında, Turkcell bünyesinde Ericsson, Obase ve diğer büyük firmalarla iş yapma imkanı buldu.
Murat Erkan: Ekosistemimizdeki tüm firmalar kazançlı çıkıyor
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 'Büyük Ortağım' programıyla Turkcell ekosistemini geliştirirken ekonomiye de katkı sağladıklarını dile getirdi. Erkan, "Turkcell 26 yıldır Türkiye'den kazandığını ülkesine geri veren bir firma oldu. Biz usta-çırak ilişkisinin önemine inanan bir şirketiz. Başlattığımız programla şimdi ekosistemimize dahil olan startuplara destek oluyoruz. Program sayesinde ek finansman ve iş sürekliliği imkanı elde eden küçük firmalar, Turkcell ve büyük iş ortaklarıyla çalışarak kurumsal tecrübe edinirken yeni iş fırsatları da buluyor. Önümüzdeki dönemlerde de ekosistemimizi zenginleştirmek ve istihdama katkıda bulunmak için startupları desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.
Ciroları yükseldi, istihdam arttı
Diğer farklı bir istatistikte, programa katılan şirketlerin Turkcell'den önce gerçekleştirdikleri proje sayısı ortalama 35 iken, bir senelik çalışma sonunda ve pandemi sürecinin zorlu koşullarına rağmen bu rakam da 73'e yükseldi.
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Teknoparklarda iş birliği fırsatı aranıyor
Katılımcılar, adaptasyon sürecindeki teknik aktarım dahil Turkcell'den toplamda 200 saatlik eğitim alırken, 110 adet modülün geliştirilmesinde de görev aldılar. Turkcell yalnızca büyük şehirlerde sınırlı kalmayarak, iş birlikteliği fırsatı yakalamak üzere rotasını; Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yer alan teknoparklara da çevirdi.
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