Turkcell'den Startuplara Destek Programı

Turkcell'in, startupların gelişmelerine yardımcı olmak için başlattığı 'Büyük Ortağım' adını taşıyan program kapsamında, belirlenen kriterlere uyan startup firmalar, ihale kazanan büyük yazılım firmalarıyla çalışma imkanı buluyor. Programa katılan 30 startupla bugüne kadar 14 milyon 700 bin TL'lik anlaşma yapıldı.