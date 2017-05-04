Turkcell'e Ne oldu? Turkcell'in 4G'si Çöktü!
Turkcell kullanıcıları, akşam saatlerinden beri 4G internet bağlantısında sorun yaşıyor. İşte Turkcell'in açıklaması ve yaşananlar...
Turkcell'in 4G interneti, akşam saatlerinden itibaren kesildi. Turkcell kullanıcıları, sorunun varlığını, sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarla doğruladılar.
Turkcell de, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile teknik bir sorun yaşandığını, ekiplerin sorunu gidermek için yoğun biçimde çalıştıklarını duyurdu.
Şebekemizde meydana gelen sistemsel bir sorun nedeniyle Türkiye'nin bazı bölgelerinde ses ve data trafiğinde kesintiler yaşanmaktadır.— TURKCELL (@Turkcell) 4 Mayıs 2017
Teknik ekiplerimiz sorunu hızla çözerek ses ve data trafiğini normal seyrine döndürmek için çalışmalarını sürdürmektedir.— TURKCELL (@Turkcell) 4 Mayıs 2017
Sorunun önümüzdeki saatlerde çözülmesi ve Turkcell kullanıcılarının, 4G internet bağlantılarına kavuşması bekleniyor...
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