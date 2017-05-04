Turkcell'e Ne oldu? Turkcell'in 4G'si Çöktü!

Turkcell kullanıcıları, akşam saatlerinden beri 4G internet bağlantısında sorun yaşıyor. İşte Turkcell'in açıklaması ve yaşananlar...

Turkcell'in 4G'si çöktü!

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