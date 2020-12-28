Türkiye 2020'de 50 Milyar Adım Bağışladı!

Dünyanın adımları paraya dönüştürebilen ilk sağlık uygulaması Help Steps ile 2020 yılında 750 bin kullanıcı toplam 50 milyar adım atarak bu adımları ihtiyaç sahiplerine bağışladı.