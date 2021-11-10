Türkiye'de, 3. Doz COVID-19 Aşıları Hakkında Beklenen Karar Verildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından önemli açıklamalar yaptı. Koca, üçüncü doz COVID-19 aşısı hakkında alınan yeni kararı duyurdu ve 6 ayı geçiren tüm 18 yaş üzeri vatandaşların, hatırlatma dozunu yaptırabileceğini söyledi!

3. Doz COVID Aşısı Hakkında Beklenen Karar Geldi!

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