Türkiye'de, 3. Doz COVID-19 Aşıları Hakkında Beklenen Karar Verildi!

Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çok merak edilen üçüncü doz aşı sorusunu da açıklığa kavuşturdu. Koca, yaptığı açıklamada COVID-19 aşılarının en yüksek etkinliği 3 ila 6 ay arasındaki zaman diliminde gösterdiğine vurgu yaptı ve ikinci dozun üzerinden 6 ayı geçiren 18 yaşın üzerindeki tüm vatandaşların, üçüncü (hatırlatma) dozu yaptırabileceğini söyledi.
Koronavirüs Bilim Kurulumuz bugün risk grubundaki vatandaşlarımızın durumu, salgının seyri ve aşı programı gündemi ile toplandı. pic.twitter.com/QSTGjNFBzk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2021
6 ayı dolduran ve isteyen herkes, kendi seçtiği aşı ile üçüncü dozu, ücretsiz olarak yaptırabilecek.
Okullar Kapanacak mı?
Öte yandan Koca, 8-16 yaş aralığındaki okul çağı çocuklarının durumu ile ilgili de önemli bir açıklama yaptı. Koca'nın açıklamasına göre, okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocukların toplam vakalar içindeki oranı, yüzde 10 seviyesinde düşüş gösterdi.
Yüz yüze eğitimle ilgili çok sık gündeme gelen "okullarda kapanma olacak mı?" sorusu, yetkililer tarafından sıklıkla cevaplanıyor ve yüz yüze eğitimin kesinlikle devam edeceğine vurgu yapılıyor. Sağlık bakanının son açıklaması da, okulların kapanması için bir neden olmadığını gözler önüne sermiş oluyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın