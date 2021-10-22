Türkiye Bankacılık Sektöründe Sanal Asistan Kullanımı 3 yılda %250 Arttı

Türkiye'nin lider yapay zeka şirketi CBOT, 2021 yılına ilişkin Türkiye'deki bankacılık sektöründe sanal asistan kullanımı rakamlarını paylaştı. Fibabanka, Garanti BBVA, Halkbank, ING, QNB Finansbank, T. İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Ziraat Bankası gibi pek çok banka ile iş ortağı olan CBOT'un, pazar payında lider olduğu bankacılık sektöründe sanal asistan kullanımı pandeminin de etkisiyle katlanarak artıyor.

Sanal Asistan Kullanımı 3 yılda %250 Arttı

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