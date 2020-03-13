Türkiye'de bir hastada daha koronavirüs tespit edildi

Türkiye'de 2. koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sonuçlanan teste göre bir kişinin daha koronavirüse yakalandığını açıklandı. Türkiye'de tespit edilen ikinci koronavirüs vakasının, ilk vakadaki hastanın takibe alınan yakın çevresinden olduğu duyuruldu.
Bakan Fahrettin Koca, twitter'da şu mesajı paylaştı:
Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz.
DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2020
YARASALARDAN YAYILAN VİRÜSLER NEDEN ÖLÜMCÜL?
SAHTE CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CAN YAKIYOR!
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