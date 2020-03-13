Türkiye'de bir hastada daha koronavirüs tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Türkiye'deki 2. koronavirüs vakası dün akşam sonuçlanan testle belirlendi.

Türkiye'de bir hastada daha koronavirüs tespit edi

Türkiye'de 2. koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sonuçlanan teste göre bir kişinin daha koronavirüse yakalandığını açıklandı. Türkiye'de tespit edilen ikinci koronavirüs vakasının, ilk vakadaki hastanın takibe alınan yakın çevresinden olduğu duyuruldu.

Bakan Fahrettin Koca, twitter'da şu mesajı paylaştı:

Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz.

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