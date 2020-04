Türkiye'deki Corona Virüs Kaynaklı Vaka ve Ölüm Sayıları Açıklandı

Tüm Dünyayı kasıp kavuran Corona Virüs (COVID-19) salgını, ülkemizi de ciddi şekilde etkiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yeni açıklamaya göre, Türkiye'deki vaka sayısı ve can kayıplarında son durum şu şekilde: Son 24 saat içerisinde yapılan 33.070 yeni test sonucunda 4.062 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı sayısı ise, yine son 24 saatte 107 oldu. Böylece toplam can kaybı sayısı 1.403'e, pozitif vaka sayısı ise 65.111'e ulaşmış oluyor.