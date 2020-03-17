Türkiye'de Corona Virüs'te Son Vaka Sayısı Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu gece Twitter üzerinden Corona Virüs'e (COVID-19) ilişkin Türkiye'deki son vaka sayısını açıkladı.
Bakan Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de tespit edilen Corona Virüs vaka sayısı 47 kişi olarak güncellendi. Türkiye''deki vaka sayısı, dün gece itibarı ile 18 idi. Bu da 29 yeni vakanın onaylandığını gösteriyor.
Bakan Fahrettin Koca'nın twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020
Corona Virüs Salgınına Karşı Alınan Yeni Önlemler
Gündüz saatlerinde de Corona Virüs'e karşı alınan yeni önlemler açıklanmıştı. Ayrıca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığı bilgisini paylaşmıştı.
Alınan yeni önlemler arasında dikkat çekenler ise şunlardı:
* Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.
* STK'ların genel kurulları, eğitimleri ve toplantıları ertelenecek.
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