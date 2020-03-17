Türkiye'de Corona Virüs'te Son Vaka Sayısı Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona Virüs'e ilişkin Türkiye'deki son durumu açıkladı. Bakan Koca, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu" dedi.

Türkiye'de, Corona Virüs'te Son Vaka Sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu gece Twitter üzerinden Corona Virüs'e (COVID-19) ilişkin Türkiye'deki son vaka sayısını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de tespit edilen Corona Virüs vaka sayısı 47 kişi olarak güncellendi. Türkiye''deki vaka sayısı, dün gece itibarı ile 18 idi. Bu da  29 yeni vakanın onaylandığını gösteriyor.

Bakan Fahrettin Koca'nın twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

Corona Virüs Salgınına Karşı Alınan Yeni Önlemler

Gündüz saatlerinde de Corona Virüs'e karşı alınan yeni önlemler açıklanmıştı. Ayrıca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığı bilgisini paylaşmıştı.

Alınan yeni önlemler arasında dikkat çekenler ise şunlardı:

* Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.

* STK'ların genel kurulları, eğitimleri ve toplantıları ertelenecek.


WhatsApp'tan 'Gizli' diye yayılmıştı... Bakan Fahrettin Koca: Uydurma

Cep telefonu nasıl temizlenmeli? Hijyen için öneriler

Yarasadan yayılan hastalıklar neden riskli?

Corona Virüsü hakkında çok sorulan sorular ve cevapları...

Corona Virüsü nedeniyle ertelenen filmlerin tam listesi...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
MEB duyurdu: Sürücü kursu sınavları ertelendi
19 Mart 2020 A101 kataloğunda neler var? İşte teknolojik ürünler
NBA oyuncusu Rudy Gobert'te Corona Virüs tespit edildi
Netflix'ten Türkiye'ye 6 proje daha!
Günün En çok Okunanları
Corona Virüsü, Netflix'i de Harekete Geçirdi
Uzmanlardan en net cevap geldi: Virüs hangi yüzeyde ne kadar yaşar?
İşte Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Ultra İnce Laptop!
MacBook Pro'lara Touch Bar Yerine In-Air Sensing Strip Gelecek!
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalı?

 

 