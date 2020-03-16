Türkiye'deki Corona Virüsü Vaka Sayısı 18'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yeni açıklama ile Türkiye'deki Corona virüs vakalarının arttığını duyurdu. Açıklamaya göre 12 yeni vaka daha tespit edilmiş durumda. Böylece Türkiye'deki Corona Virüs vaka sayısı, 18'e yükselmiş oldu.
Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
"Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız daha var. Durum üzücü ama. Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.
Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir."
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