Türkiye'deki Corona Virüsü Vaka Sayısı 18'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yeni açıklama ile Türkiye'de tespit edilen Corona Virüs vakası sayısını bir kez daha güncelledi. 12 yeni vaka tespit edildi; toplam Corona Virüs vaka sayısı 18'e çıktı.