Türkiye'de COVID-19 Hakkında Kaç Tweet Atıldı?

Twitter, pandeminin başlangıcından bu yana Türkiye'de COVID-19 ile ilgili tweetlerin verilerini yayınladı.

Türkiye'de COVID-19 Hakkında Kaç Tweet Atıldı?

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