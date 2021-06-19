Türkiye'de COVID-19 Hakkında Kaç Tweet Atıldı?

Türkiye'de Ocak 2020'den bu yana COVID hakkında 23 milyondan fazla Tweet atıldı. Türkiye'de en çok paylaşılan COVID hashtag'i #evdekal olurken, onu #evdehayatvar ve #HayatEveSığar takip etti. Birlikte 1,2 milyondan fazla Tweet topladılar.
Bu dönemde en çok atılan iki Tweet, Galatasaray futbol direktörü Fatih Terim'in COVID durumu ile ilgili tweeti ve Galatasaray'ın kendisine "Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha #BirlikteYeneceğiz!" şeklindeki destek mesajıydı. Salgının ilk günlerinde bu, Türk halkının desteğini gösterme ve bir araya gelme zamanıydı.
Sağlık için evde kalmaya işaret eden, en çok kullanılan ilk 3 hashtag #evdekal, #evdehayatvar ve #HayatEveSığar oldu.
Twitter'ın sağlıklı sohbeti destekleme çalışmaları hakkında konuşan Twitter EMEA Kıdemli Direktörü Karen White şunları söyledi: "Twitter'da Türkiye'deki hesap sahiplerinden böyle canlı ve açık bir COVID sohbeti görmek cesaret vericiydi. Twitter yalnızca güvenilir bilgileri artırmaya yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda insanları güvenli halk sağlığı davranışları sergilemeye motive etmede de kilit bir rol oynuyor. COVID-19 bir pandemi ilan edilmeden önce bile Twitter, Twitter'dakiler için güvenilir, doğrulanmış halk sağlığı bilgilerini güçlendirmek için global sağlık yetkilileriyle ortaklaşa çalışıyordu. O zamandan beri, Twitter'da sürekli gelişen COVID-19 sohbetine ayak uydurarak ürün, ortaklık ve politika güncellemelerini yinelemeye ve geliştirmeye devam ettik. Aşı programları dünya çapında yaygınlaştıkça, biz de bu sağlıklı iletişimin sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz''
COVID'in küresel bir salgın olarak ilan edilmesinin yıldönümünden bu yana bir yıldan fazla bir süredir Twitter, sistematik ve tutarlı ürün, ortaklık ve politika geliştirmeleri gerçekleştirdi. DSÖ, COVID-19'u resmi olarak pandemi ilan etmeden önce bile Twitter, kuruluşlar, resmi hükümet hesapları, sağlık uzmanları ve epidemiyologlar aracılığıyla hizmetlerine ilişkin yetkili sağlık bilgilerini yükseltmek ve genişletmek için çalışıyordu. 2020 boyunca Twitter, pandemi olarak ilan edildikten sonraki aylarda COVID'e yaklaşımlarını vurgulamak için özel mikro sitesini güncelledi.
Mart 2020'de COVID'ye yaklaşımını tanıtmasından bu yana Twitter, global çapta 22.400 Tweet'i kaldırdı ve COVID-19 sohbeti etrafında spam içerikli ve manipülatif davranışlar nedeniyle 11.5 milyon hesaba meydan okudu.
Twitter'daki sohbetler, Türk halkının paylaştığı geniş duygu yelpazesini yansıtan çok sayıda emoji kullanımını da içeriyor.
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