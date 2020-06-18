Türkiye'nin En Büyük Sınıfı TV+'ta Toplandı

Pandemi döneminde eğitime evden devam eden öğrenciler, derslerini Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+ üzerinden sürdürdü. Evde eğlenceli vakit geçirmek isteyenler de bol bol film izledi. Sporseverler Alman futbol ligi Bundesliga'yı yakından takip ederken, 17 Haziran'da başlayacak Premier Lig için de heyecan dorukta.