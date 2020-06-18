Türkiye'nin En Büyük Sınıfı TV+'ta Toplandı

Pandemi döneminde eğitime evden devam eden öğrenciler, derslerini Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+ üzerinden sürdürdü. Evde eğlenceli vakit geçirmek isteyenler de bol bol film izledi. Sporseverler Alman futbol ligi Bundesliga'yı yakından takip ederken, 17 Haziran'da başlayacak Premier Lig için de heyecan dorukta.

Türkiye'nin En Büyük Sınıfı TV+'ta Toplandı

Turkcell'in dijital yayıncılık platformu TV+, eğitimin ve çalışmaların evden yürütüldüğü dönemde en çok tercih edilen uygulamalardan biri oldu. Film kanallarından spor kanallarına, belgesellerden çocuk içeriklerine binlerce içerik sunan TV+ bu dönemde seyircilerine başka dünyanın kapılarını araladı.

Eğitimlerine evlerinden online olarak devam eden öğrenciler ise TV+ üzerinden EBA TV'den takip etti. Tam 2 milyon öğrenci eğitimlerini aksatmamak için EBA TV'den derslerini izledi. Turkcell'in öğrenciler için mart ayından itibaren tanımladığı GB hediyeleri sayesinde öğrenciler derslerini kesintisiz ve hızlı bir şekilde takip etme şansı buldu. EBA TV kanalları arasında ise TRT EBA TV İlkokul kanalı, ortaokul ve lise kanallarına göre daha çok izlendi.

Evde eğlenceli vakit geçirmek isteyenler bu süreçte bol bol film izledi. Binlerce film, dizi ve belgeselden oluşan TV+ içeriğinden mayıs ayında seyircilerin en çok tercih ettiği filmler; "Her Şey Aşktan", Ocean's Eight, Sahil Güvenlik, "Adalet Birliği" ve "Dönerse Senindir" oldu.

Türkiye'nin TV+'ı en çok takip eden illeri arasında ise; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır, Bursa, Konya, Denizli, Antalya ve Gaziantep yer aldı. 

Bundesliga rekor kırdı

Futbolseverler tutkunu olduğu Alman futbol ligi Bundesliga'yı bu süreçte TV+'tan takip etti. S Sport ve S Sport 2'den canlı olarak yayınlanan Bundesliga Ligi maç yayınları izleyici tarafından büyük ilgi gördü.

Bu dönemde S Sport 1 kanalı iki kat, S Sport 2 kanalı ise dört kat fazla izlenerek büyük bir rekora imza attı. 16 Mayıs'ta oynanan ilk maçların yayınları sırasında, mayıs ayının diğer günlerine oranla S Sport 1 kanalı yüzde 420, S Sport 2 kanalı ise yüzde 795 daha fazla izlendi. 26 Mayıs tarihinde oynanan ve ligde şampiyonluğu etkileyecek Borussia Dortmund – Bayern Münih maçı ise karantina dönemi ortalamasına göre yüzde 1208 izlenerek en çok izlenen yayın oldu.

17 Haziran'da başlaması planlanan Premier Lig de futbolseverler tarafından TV+'tan takip edilebilecek. Tenis tutkunlarının hasreti de Novak Djokovic, Dominic Thiem gibi yıldızların katıldığı ve Eurosport 2'den yayınlanan Adria Turnuvası ile bitecek.

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