"Türkiye, En Çok Gıda İsraf Eden 3'üncü Ülke"

Taptaze süpermarket istegelsin'in CEO'su Sedat Yıldırım, Webrazzi Summit 2021'de yaptığı konuşmasında büyük bir soruna dikkat çekerek "Gıda israfı aynı zamanda su, toprak, enerji, iş gücü ve sermaye gibi kaynakların boşa gitmesine neden olurken, iklim krizini de besliyor," dedi.