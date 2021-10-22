"Türkiye, En Çok Gıda İsraf Eden 3'üncü Ülke"

Türkiye'nin taptaze süpermarketi istegelsin'in CEO'su Sedat Yıldırım, Türkiye'nin lider girişimcilik ve teknoloji konferansı Webrazzi Summit 2021'de, 'Gıdanın ve Gıda Perakendeciliğinin Geleceği' başlıklı konuşmasında dünya ve ülkemizdeki dev gıda israfı sorununa dikkat çekerken tüm Gıda Perakendecilerine ve tüketicilere bu gidişata el ele dur demek için çağrıda bulundu.
Dünya her yıl Türkiye GSMH'sının 1,4 katını çöpe atıyor
Bu yıl hibrit bir modelle kısıtlı sayıda katılımcıyla offline ve online olarak gerçekleşen etkinlikteki konuşmasında Yıldırım, şunları söyledi:
"Her yıl dünyada üretilen gıdanın üçte biri tarladan perakendecilere, işletmelere ve mutfaklarımıza uzanan tedarik zincirinde çöpe gidiyor. Bu israfın değeri yaklaşık 1 trilyon dolara denk geliyor. Türkiye'nin yıllık gayri safi milli hasılasının 1,4 katı her sene çöpe atılıyor. Birleşmiş Milletler gıda israfının iklim krizini beslediğini belirterek büyük uyarılarda bulunuyor.
Yapılan araştırmalara göre, eğer gıda israfı bir ülke olsaydı, dünyada ABD ve Çin'den sonra en fazla karbondioksit üreten üçüncü ülke olurdu. Ayrıca gıda israfı dünyadaki suyun azalmasına da neden oluyor. Tüm bu israfın yanında dünyada her gün 25 bin kişi, her yıl yaklaşık 10 milyon insan açlıktan ölüyor. Dünyada 850 milyon insan açlık çekiyor ve her dokuz kişiden biri yatağa aç giriyor. Bu kadar insan açken, gıda israfının bu derecede yüksek olması anlaşılır bir durum değil.
Bu noktada başta biz Gıda Perakendecilerine sonra da tüketicilere büyük sorumluluk ve iş düşüyor.
Türkiye her yıl 18,8 milyon ton gıdayı çöpe atıyor
İsrafın boyutlarıyla ilgili de bilgi veren Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"TOB'a göre Türkiye'de her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe atılıyor. En çok israf edilen ürünlerin başında sebze, meyve ve ekmek geliyor.
Türkiye kişi başına en çok gıda israf eden 3. ülke konumunda. Yıllık ortalama 214 milyar TL ile her yıl milli gelirimizin yüzde 4,1'ini çöpe atıyoruz. Her gün üretilen 85 milyon ekmekten 6 milyonunu çöpe atıyoruz. Gıda israfı aynı zamanda su, toprak, enerji, iş gücü ve sermaye gibi kaynakların büyük oranda boşa gitmesine neden olurken iklim krizini de besliyor."
"Bu gidişata dur demek için 'Gıdaya Saygı, Geleceğe Umut' programını oluşturduk"
Gıda israfını önleme konusunda atılan adımların büyük önem kazandığı bir dönemde istegelsin'in 'Gıdaya Saygı' niteliğindeki çalışmaları kamuoyuyla paylaşan Yıldırım, marka vizyonunu da açıklarken şu bilgileri paylaştı:
"istegelsin olarak vizyonumuz; "Türkiye'deki her evin tam istediği ürünü, iyi kalite ve deneyimle buluşturup, alışverişin geleceğinin gezegen için fayda odaklı şekillenmesine liderlik etmek."
İsrafın yüzde 60'ı engellenebilir durumda. Bunun için özellikle biz Gıda Perakendecilerinin ve tüketicilerin sorumluluk almaları gerekiyor. istegelsin olarak bu gidişata dur demek için oluşturduğumuz 'Gıdaya Saygı, Geleceğe Umut' platformumuz altı adımdan oluşuyor.
Birçoğu çok basit alışkanlık değişiklikleri, bazıları da yüksek bir teknolojik altyapı ve yatırım gerektiren bu adımlarla gıda israfını azaltmak üzere buradan herkese çağrıda bulunuyoruz. Gıda israfını önleme konusunu mümkün olduğunca çok kişiye ulaşarak ve çağrımızı yayarak farkındalığın artmasına katkıda bulunmaya gayret ediyoruz.
Tüm gıda perakendecileri olarak bu konuda bize büyük bir rol düşüyor. istegelsin olarak teknolojiyi de arkamıza alarak bu konuda harekete geçiyoruz. Türkiye'nin ilk dark store modeli ile çalışan süpermarketi olarak gıda ömrünü uzatacak tedarik zinciri teknolojilerine öncülük ediyoruz. Müşterinin girmediği mağazaya benzer depolar olan dark storelarımızda hijyenik paketlerde saklanan tüm ürün gruplarımızı ayrı ayrı ihtiyaç duydukları uygun sıcaklıklara göre saklıyoruz.
Gelişmiş IoT altyapımız sayesinde hem soğutuculu araçlarımızda hem de depolarımızda, 7/24 sıcaklık kontrol ve analizleri ile ürünlerin bize ulaştığı andan müşterimizin buzdolabına kadar soğuk zincir özenle korunuyor.
Ayrıca, ürünlerin ömrünü uzatacak ipuçlarını hem her platformda anlatıp hem de buna göre hizmetler geliştirerek, gıda ömrünü uzatacak tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Gıda israfını en aza indirecek alışveriş ve tüketim alışkanlıklarını teşvik edecek ve kolaylaştıracak bir iş modelimiz var.
Bunun yanında, iyi tarım ürünlerimiz ile sürdürülebilir ve iyi tarım teknikleri kullanan çiftçilere destek oluyor, hem bu ürünlerin sayısının artmasına hem de yerli tarıma destek oluyoruz.
Gıdada sıfır atık felsefemizle ayrıca, son kullanma tarihinden önce ve halen tüketilebilir durumdaki satılma ihtimali düşük ürünlerimizi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için TİDER'in Gıda Bankalarına bağışlıyoruz."
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