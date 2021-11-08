Türkiye-Fransa arasında teknoloji girişimleri köprüsü

Fransa'nın teknoloji girişimlerinin sahnesini oluşturan La French Tech, girişim ekosisteminin tüm aktörlerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Girişimcileri, yatırımcıları, hızlandırıcı programlarını, regülasyon kurumlarını ve topluluk oluşturucuları bir araya getiren benzersiz bir hareket olarak öne çıkıyor.
2020'de 5,4 milyar dolar yatırım alan 19 unicorn ve 19.000'den fazla girişim 2020'de yatırım açısından Fransa'yı 1. Avrupa ülkesi haline getirdi. Sadece 2021 döneminde, La French Tech'in girişimleri 6,3 milyar değerinde yatırım aldı.
La French Tech İstanbul nedir?
La French Tech, Fransa'nın girişimcilik alanındaki çekiciliğini ortaya çıkarmak için 63'ü Fransa dışında bulunan 103 topluluktan oluşuyor.
Fransız ve Türk girişim ekosistemleri arasında bir köprü görevi görmek amacıyla kurulan French Tech İstanbul'un lansmanı 28 Eylül'de Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester'in Türkiye ziyareti sırasında yapılmıştı.
Alanlarında uzman ve tecrübeli Fransız – Türk 6 yönetim kurulu üyesi French Tech İstanbul'u aynı vizyonu paylaşarak kurduklarını açıklıyor: Sürdürülebilir, kapsayıcı ve istihdam yaratıcı bir teknoloji ekosistemi oluşturmak.
French Tech İstanbul'un 3 ana görevi bulunuyor:
- Hızlı tepki veren ve ihtiyaçlara cevap veren dinamik bir ekosistem sayesinde Türkiye pazarına girmiş ve İstanbul'da olan Fransız girişimleri desteklemek.
- Türkiye pazarına girmek isteyen Fransız girişimler için ilk kontak noktası olup, French Tech İstanbul ağı sayesinde onların yerel ekosisteme girmelerini hızlandırmak.
- Fransa'daki stratejik sinerji fırsatlarını sunarak Fransa'yı çekici bir pazar haline getirerek Fransız pazarına girmek isteyen Türk girişimlere destek olmak.
French Tech İstanbul girişimcilik ekosisteminde oldukça aktif olan sponsorları TEB'in desteğiyle girişimlerin haritalanması tamamlandıktan sonra, girişim ekosisteminin tüm aktörlerini bir araya getiren düzenli etkinliklerle topluluğu canlandırmaya ve güçlendirmeye odaklanacak. Topluluğun üyeleri, aynı zamanda, kaynaklara küresel erişim sunabilmek için, çalışma alanındaki diğer tüm French Tech Toplulukları ile yakın ortaklıklardan da yararlanabiliyor.
French Tech İstanbul'a kimler ulaşmalı?
French Tech İstanbul, teknoloji ekosistemindeki tüm girişimleri ve ayrıca İstanbul'da bulunan girişimleri desteklemek için stratejik iş birliği yapmak isteyen büyük şirketleri memnuniyetle karşılıyor.
Daha fazla bilgi almak için https://lafrenchtech.com/en/community/istanbul/ adresini ziyaret etmek mümkün. French Tech İstanbul topluluğunu Linkedin'den takip etmek isteyenler ise https://www.linkedin.com/company/french-tech-istanbul/ bağlantısını kullanabiliyorlar.
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