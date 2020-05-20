Türkiye'de Görülen Günlük Koronavirüs Vaka Sayısı, 1.000'in Altına İndi

Ülkemizde tespit edilen günlük Koronavirüs vaka sayısı, ilk kez 1.000'in altına indi. Geride bıraktığımız 24 saatte yapılan 20.838 yeni testin 972'si pozitif sonuçlandı. Yine son 24 saatte, 23 vatandaşımız, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de görülen toplam vaka sayısı 152.587'ye, toplam can kaybı sayısı ise 4.222'ye yükselmiş oldu.