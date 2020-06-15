Türkiye'de Görülen Günlük Koronavirüs Vaka Sayısı Açıklandı

Ülkemizde belirlenen Koronavirüs vakalarının sayısı, üst üste ikinci günde de 1.500'ün üzerinde: Yapılan 42.032 yeni test sonucunda, 1.592 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Geride bıraktığımız son 24 saatte, 18 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Yeni sayılarla birlikte, toplam vaka sayımız 179.831'e, toplam can kaybı sayımız ise 4.825'e ulaştı.