Türkiye'de Görülen Günlük Koronavirüs Vaka Sayısı ve Vefatlar Açıklandı

Ülkemizde tespit edilen günlük Koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı, 21 Mayıs tarihi itibarı ile güncellendi. Tespit edilen günlük vaka sayısı, yine 1.000'in altında kalarak, 961 olarak açıklandı. Geride bıraktığımız 24 saatte yapılan test sayısı ise 33.633. Yine son 24 saatte, 27 vatandaşımız, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de görülen toplam vaka sayısı 153.548'e, toplam can kaybı sayısı ise 4.249'a yükseldi.