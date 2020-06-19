Türkiye'de Görülen Günlük Koronavirüs Vaka Sayısında Düşüş Sürüyor

Türkiye'de, 19 Haziran tarihi itibarı ile güncel Koronavirüs verileri açıklandı. Yapılan 41.316 yeni testin sonucunda 1.214 yeni vaka tespit edildi. Böylece vaka sayımızın, yaşanan artışın ardından düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Geride kalan son 24 saatte, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23 oldu. Toplam vaka sayımız 185.245'e yükselirken, toplam can kaybı sayımız ise 4.905'e yükseldi.