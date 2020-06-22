Türkiye'de Görülen Günlük Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların ve vakaların sayıları açıklandı. Buna göre, yapılan 41.413 yeni testin 1.212'si pozitif sonuçlandı. Geride kalan son 24 saatte, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24 oldu. Yeni sayılarla birlikte, toplam vaka sayımız 188.897'ye, toplam can kaybı sayımız ise 4.974'e yükseldi.