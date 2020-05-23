Türkiye'de Görülen Koronavirüs Vaka Sayısı, Yine 1.000'in Üzerinde

Üç günün ardından, Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs kaynaklı vaka sayısı yine 1.000'in üzerine çıktı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 40.178 yeni test sonucunda, 1.186 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte, 32 vatandaşımız hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de görülen toplam vaka sayısı 155.686'ya, toplam can kaybı sayısı ise 4.308'e yükseldi.