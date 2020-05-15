Türkiye'de Görülen Yeni Koronavirüs Vakaları ve Can Kayıpları Açıklandı

15 Mayıs 2020 itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve vefat sayıları güncellendi. 38.565 yeni testin 1.708'i pozitif olarak sonuçlandı. Geride bıraktığımız son 24 saatte 48 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayımız yine 1.000'in altında. Yeni sayılarla birlikte, toplam vaka sayısı 146.457'ye, toplam vefat sayısı ise 4.055'e ulaştı.