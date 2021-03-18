Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vaka Sayısı, Bir Kez Daha 20 Binin Üzerinde

Ve korkulan oldu; ülkemizdeki günlük COVID-19 vaka sayısı uzun bir sürenin ardından 20 binin üzerine çıktı. İşte 18 Mart 2021 itibarı ile Türkiye Koronavirüs raporu!

Günlük Vaka Sayısı, Bir Kez Daha 20 Bini Geçti

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