Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vaka Sayısı, Bir Kez Daha 20 Binin Üzerinde

Son günlerde yaşanan COVID-19 vaka artışında korkulan oldu; uzun bir sürenin ardından ülkemizde tespit edilen günlük Koronavirüs vaka sayısı 20 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın günlük tablosuna göre yapılan 184.452 yeni test sonucunda 20.049 yeni COVID-19 vakası belirlendi. En son 20 Aralık 2020 tarihinde günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde rapor edilmişti.
Tabloya göre günlük hasta sayımız 902 olurken, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 81 oldu.
Bugünün verileri ile birlikte Türkiye'de tespit edilen toplam COVID-19 vaka sayısı 2.950.603' yükselirken, toplam vefat sayısı 29.777'ye ulaştı.
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