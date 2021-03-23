Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vaka Sayısında Büyük Artış

Türkiye'de tespit edilen günlük yeni COVID-19 vaka sayısı, düne göre yaklaşık 4.000 kişi artarak 26.182 oldu. Hasta sayımız uzun süre sonra sonra 1.000'in üzerine çıktı; vefat sayısındaki artış hızı korkutan boyutlara ulaştı.

COVID-19 günlük vaka sayısında büyük artış

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