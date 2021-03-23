Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vaka Sayısında Büyük Artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki günlük COVID-19 sayılarını açıkladığı tablosunu güncelledi. Tabloya göre günlük vaka sayısı, düne göre yaklaşık 4.000 kişi artarak 26.182 oldu. 1 günde tespit edilen hasta sayımız da, uzun bir süre sonrasında 1.000 sınırını aştı ve 1.006 olarak kayıtlara geçti. Bugün yapılan test sayısı, 211.848 oldu.
Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 138 olarak açıklandı. Dün vefat edenlerin sayısı ise 117 idi.
Sağlık Bakanı Koca, Vakaların En Çok Arttığı İlleri Açıklamıştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün erken saatlerinde yaptığı açıklama ile Türkiye'de en çok vaka artışı görülen illeri açıklamıştı. Koca'nın açıklamasına göre Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan vakaların en çok arttığı iller olarak ön plana çıkıyor. Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur ise, vakaların en çok azaldığı iller oldu.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın