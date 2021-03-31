Türkiye Günlük COVID-19 Vaka Sayısında Rekor Üstüne Rekor Kırılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan günlük COVID-19 tablosunda korkutucu bir rekor daha kırıldı. 31 Mart 2021 tarihi itibarı ile yapılan 240.012 yeni testin sonucunda belirlenen 39.302 yeni vaka, bugüne dek Türkiye'de kayda geçen en yüksek vaka sayısı oldu. Dün açıklanan günlük vaka sayısı 37.303 idi.
Son 24 saat içerisinde 152 vatandaşımız daha vefat ederken, belirti gösteren vakaların, yani hastaların sayısı 1.401 oldu.
Bir günde iyileşenlerin sayısı 19.193 olurken, Türkiye'deki toplam iyileşen sayımız 3.014.226'ya ulaştı. Bugüne dek belirlenen toplam vaka sayısı 3.317.182'ye yükselirken, vefatların toplamı 31.537 olarak kayıtlara geçti.
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