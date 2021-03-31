Türkiye Günlük COVID-19 Vaka Sayısında Rekor Üstüne Rekor Kırılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük COVID-19 vaka sayılarında her gün yeni bir kötü rekor kırılıyor. 31 Mart 2021 tarihi itibarı ile açıklanan günlük vaka sayısı 40.000 sınırına kadar dayandı; Türkiye'de kayda geçen en yüksek vaka sayısında yeni bir rekor daha kırıldı.

Türkiye Günlük COVID-19 Vaka Sayısında Yeni Rekor

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