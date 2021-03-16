Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vakalarının Sayısı 17.000'e Dayandı

Türkiye'de tespit edilen günlük COVID-19 vakalarının sayısı, uzun bir sürenin ardından 16.000 sınırını aştı ve kayıtlara 16.749 olarak geçti. Bunun yanında, günlük hasta sayısının da artış göstermeye devam ettiği dikkat çekiyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük tabloya bugün 158.386 yeni test yapıldı ve bu testlerin 16.749'u pozitif sonuçlandı. Günlük hasta sayısı ise 874 olarak açıklandı. Vefat edenlerin sayısı, kayıtlara 71 olarak geçti.
Bu arada 24 saatte iyileşen kişi sayısı ise 17.893 oldu.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın