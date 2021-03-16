Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vakalarının Sayısı 17.000'e Dayandı

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan günlük COVID-19 vaka sayısı, 16 Mart tarihinde, yani bugün 17.000 sınırına dayandı. Bununla birlikte, hasta sayısında da gözle görülür bir artış dikkat çekiyor.

Günlük COVID-19 Vaka Sayısı 17.000'e Dayandı

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Türkiye'deki Günlük COVID-19 Vakalarının Sayısı 17.000'e Dayandı

 

 