Türkiye'deki Günlük Koronavirüs Sayıları Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen günlük vaka ve yaşanan can kaybı sayılarını açıkladı. Açıklamaya göre, yapılan 52.303 yeni testin 1.458'i pozitif sonuçlandı. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21. Böylece, toplam vaka sayımız 193.115'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.046'ya yükselmiş oldu.