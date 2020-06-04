Türkiye'deki Günlük Koronavirüs Vaka Sayısı, 4 Haziran İtibarı ile Arttı

Türkiye'deki günlük Koronavirüs vaka sayısı, bir önceki güne göre artış gösterdi. 4 Haziran itibarı ile yapılan 54.234 yeni test sonucunda 988 yeni vaka tespit edildi. Artışın, yapılan test sayısındaki artışa göre öngörülebilir olduğu söylenebilir. Yine son 24 saat içerisinde, 21 vatandaşımız Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka sayımız 167.410 olurken, toplam can kaybı sayımız 4.630'a ulaştı.