Türkiye'de Günlük Koronavirüs Vaka Sayısı Bu Kez Düştü

Türkiye'de tespit edilen günlük Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. Buna göre, yapılan 46.800 yeni test sonucunda, 1.467 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte yaşanan can kayıplarının sayısı ise 17. Yeni sayılarla birlikte, toplam vaka sayımız 181.298'e, toplam can kaybı sayımız ise 4.842'ye ulaştı.