Türkiye'deki Günlük Koronavirüs Vaka Sayısı, İlk Kez 800'ün Altına İndi

Türkiye'deki günlük Koronavirüs vaka sayısı, düşüş başladığından beri ilk kez 800'ün altına indi. Yapılan 32.325 yeni testin 786'sı pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde, 22 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yeni sayılarla birlikte, toplam vaka sayımız 165.555'e, toplam can kaybı sayımız ise 4.585'e yükselmiş oldu.