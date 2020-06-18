Türkiye'deki Günlük Koronavirüs Vaka Sayısı Tekrar Düşüşe Geçti

Türkiye'de, geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 48.412 yeni testin 1.304'ü pozitif sonuçlandı. Böylece vaka sayımız, düne göre düşüş göstermiş oluyor. Yine son 24 saatte, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 21 oldu. Toplam vaka sayımız 184.031'e yükselirken, toplam can kaybı sayımız ise 4.882'ye yükseldi.