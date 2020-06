Türkiye'deki Günlük Koronavirüs Vaka Sayısı ve Vefatlarda Son Durum

Türkiye'deki günlük Koronavirüs vaka ve can kayıplarının sayısı açıklandı. 5 Haziran itibarı ile yapılan 57.829 yeni test sonucunda 930 yeni vaka tespit edildi. Yapılan testlerin her geçen gün artması dikkat çekiyor. Son 24 saat içerisinde, 18 kişi Koronavirüs nedeniyle vefat etti. Böylece toplam vaka sayımız 168.340 olurken, toplam can kaybı sayımız 4.648 olarak kayıtlara geçti..