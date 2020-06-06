Türkiye'deki Günlük Koronavirüs Vaka Sayısı, Yine 900'ün Altına İndi

Türkiye'deki günlük Koronavirüs vaka sayısı, 6 Haziran itibarı ile, bir kez daha 900'ün altına indi. Yapılan 35.846 yeni testin 878'i pozitif sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde, 21 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka sayımız 169.218 olurken, toplam can kaybı sayımız 4.669'a yükseldi.