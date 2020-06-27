Türkiye'deki Günlük Koronavirüs Vaka ve Can Kaybı Sayıları (27 Haziran)

Türkiye'deki günlük Koronavirüs vaka ve can kaybı sayıları açıklandı. Son 24 saatte yapılan 45.213 yeni test sonucunda 1.372 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 17 oldu. Böylece, toplam vaka sayımız 195.883'e, toplam can kaybı sayımız ise 5.082'ye yükseldi.