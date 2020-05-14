Türkiye'deki Günlük Koronavirüs Vaka ve Can Kaybı Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki Koronavirüs vaka ve vefat sayıları, 14 Mayıs 2020 itibarı ile şu şekilde: Yapılan 34.821 yeni test sonucunda 1.635 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan son 24 saatte 55 vatandaşımız hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybedenlerin toplam sayısı, 4.000'i geçmiş oldu. Toplam vaka sayısı ise 144.749'a ulaştı.