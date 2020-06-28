Türkiye'deki Günlük Koronavirüs Vaka ve Can Kaybı Sayıları Belli Oldu

Türkiye'de tespit edilen günlük Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları güncellendi. Buna göre, son 24 saatte yapılan 48.309 yeni test sonucunda 1.356 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 15 olarak açıklandı. Yeni sayılarla birlikte, toplam vaka sayımız 197.239'a, toplam can kaybı sayımız ise 5.097'ye yükselmiş oluyor.