Türkiye'de Günlük Koronavirüs Vakalarında Korkutan Artış Devam Ediyor

Türkiye'de tespit edilen COVID-19 vakalarında artış devam ediyor: 14 Haziran 2020 tarihinde yapılan 45.176 yeni testte, 1.562 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı, 15 olarak açıklandı. Böylece toplam vaka sayımız 178.239'a, toplam can kaybı sayımız ise 4.807'ye ulaşmış oldu.