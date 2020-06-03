Türkiye'deki Günlük Vaka ve Can Kaybı Sayıları Açıklandı

Türkiye'deki günlük Koronavirüs vaka sayısı ve Koronavirüs kaynaklı günlük can kayıplarının sayısı açıklandı. Son 24 saatte rekor sayıda test yapıldı. Yapılan 52.305 yeni test sonucunda 867 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 24 vatandaşımız daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece toplam vaka sayımız 166.422'ye, toplam can kaybı sayımız ise 4.609'a ulaştı.