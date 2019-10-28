Türkiye'deki İki Kuruma DDoS Saldırısı

Garanti Bankası ve Türk Telekom, bir siber saldırıya maruz kaldıklarını açıkladılar!

Garanti Bankası ve Türk Telekom'a DDoS Saldırısı

Garanti Bankası ve Türk Telekom, dün itibariyle siber saldırıya uğradı, şirketlerin hizmetlerine erişimde sorunlar yaşandı. Sorunların hala tam olarak ortadan kalkmadığı, Garanti Bankası'nın cep şubesinde sorunların sürdüğü belirtiliyor.

Firmalara karşı yapılan saldırıların, birer hizmeti engelleme (Ddos) saldırısı olduğu açıkladı. Bu tür saldırılarda genellikle botnet'ler (ele geçmiş PC'ler) yoluyla belirli bir noktaya, çok sayıda bağlantı gönderilerek hizmet kullanılmaz hale getiriliyor.

Garanti Bankası, sorunu gidermek için çalıştığını söylerken Türk Telekom, saldırının "alanında yetkin güvenlik uzmanları" tarafından durdurulduğunu söyledi. Türk Telekom, geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem sırasında tamamen çökmüş, firma bu kazanın ardından müşterilerine ücretsiz internet dağıtmıştı.

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