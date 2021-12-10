Türkiye'nin İlk Elektromobilite Fuarı Kapılarını Açtı

Çevre dostu sıfır emisyonlu elektrikli araçlarlarla ilgili birçok sektör profesyonelinin bir araya geleceği Türkiye'nin ilk Elektromobilite Fuarı e-drive TURKEY ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul'un en merkezi noktalarından Yenikapı'da gerçekleşen fuarda, elektrikli ve hibrit araç üreticileri, distribütörleri, şarj operatörleri, ekipman üreticileri, otonom sürüş ve araçlar arası iletişim sistemleri geliştiricileri bir araya geliyor. Fuarda, scooter ve bisiklet deneyim alanı ile dış alanda yer alacak otomobil deneyim alanı, ziyaretçilerin araçları sadece görmesini değil, aynı zamanda test edebilmesine de imkan tanıyor.
Sektör temsilcileri bir araya geliyor
Etkinlikte elektromobilite alanında faaliyet gösteren firmalar en yeni ürün, hizmet ve teknolojilerini sergilenirken, takvim boyunca düzenlenecek konferanslarda, yurtiçi ve yurtdışından sektör temsilcileri ve kanaat önderleri bilgi birikimleri ve deneyimlerini ziyaretçilerle paylaşacak. Konferans katılımcıları arasında OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, Cadem Tragger Kurucu Ortağı Saffet Çakmak, Toyota Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Selim Okutur, Enerjisa Enerji Dağıtık Üretim ve E-Mobilite Grup Müdürü Mustafa Daldal, tecrübeli otomotiv gazetecisi ve AUTOBEST Jüri Üyesi Okan Altan, B-Charge Kurucu Ortağı Rahim Cafer, Aspower Genel Müdürü Ceyhun Karasayar gibi isimler boy gösterecek.
Çevre dostu fuarda çevre dostu ürünler
Doğaya saygılı elektrikli araçlar dünyasını tüm yönüyle günümüze taşıyan etkinlikte, çevre dostu olan sadece elektrikli araçlar olmayacak; fuar, çevre dostu özellikleri ile de dikkat çekiyor. e-drive TURKEY temasına uygun olarak basılı yaka kartı, katalog veya davetiye kullanımına yer verilmeyerek kağıt kullanımı sıfıra indiriliyor. Fuar ile ilgili tüm detaylara www.edriveturkey.com web sitesi üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca Apple App Store ve Google Play Store'dan indirilecek e-drive Turkey Uygulaması, hem girişteki dijital yaka kartınızı içeriyor, hem de etkinlik sırasında birçok etkileşim fırsatı sunuyor. Lokasyon olarak İstanbul'un en merkezi noktalarından birinde gerçekleşecek fuar için toplu taşımada da birçok alternatif bulunuyor. Katılım sağlayacak ziyaretçiler alana deniz yolu, otobüs ve Marmaray ile rahatlıkla ulaşabiliyor.
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