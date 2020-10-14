Türkiye'nin İlk Online Veri Merkezi Konferansı Başlıyor

8 Aralık 2020'de gerçekleşecek Data Center İstanbul'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl 2.'si organize edilen ve Türkiye'nin ilk online veri merkezi konferansı olma özelliğiyle ön plana çıkan sanal zirve sektörü bir araya getirme görevine dijital düzende devam ediyor.