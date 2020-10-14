Türkiye'nin İlk Online Veri Merkezi Konferansı Başlıyor

8 Aralık 2020'de gerçekleşecek Data Center İstanbul'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl 2.'si organize edilen ve Türkiye'nin ilk online veri merkezi konferansı olma özelliğiyle ön plana çıkan sanal zirve sektörü bir araya getirme görevine dijital düzende devam ediyor.

Türkiye'nin İlk Online Veri Merkezi Konferansı

Sahip olduğu geniş network sayesinde kısa sürede ilgili kitleyi bir araya getiren Data Center İstanbul, katılımcılarını daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda bir araya getirmek adına 2020'de dijital ortamda gerçekleşecek. Katılımcılar, uzman isimlerden sektör trendlerini dinleme fırsatı bulurken önde gelen lider firmaların çalışmalarını yakından takip edebilecek.

* 2020'nin ilk sponsorları Schneider Electric ve ABB Platin Sponsor ile yerini almış durumda.

Ana sahneden uzman isimlerin canlı oturumları, sanal sergi alanında ziyaretçiler ile kurulan interaktif bağlantılar ve 3 dakikaya varan birebir görüntülü görüşmeler gibi bir çok alternatifi barındıran sanal zirve en iyi dijital deneyimi sunmaktadır. Ek olarak chat kısmından katılımcılar ile iletişime geçme, sergi alanında dijital kartvizit toplama ve networking gruplarının dahil olduğu zirve sektörle olan bağınızı güçlendirecek renkli bir platform sunmaktadır.

* Siz de solo konuşma, sanal sergi alanı veya bireysel katılım ile zirveye dahil olabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: https://datacenteristanbul.com/

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