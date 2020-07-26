Türkiye'de Koronavirüs: 25 Temmuz 2020 Türkiye Koronavirüs Verileri

Ülkemizde görülen Koronavirüs vakalarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 26 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. 40.016 yeni test sonucunda 927 yeni tanı koyuldu. Geride kalan son 24 saatte vefat edenlerin sayısı ise 17 olarak açıklandı. Yeni verilerle birlikte, toplam vaka sayımız 226.100'e yükselirken, toplam can kaybı sayımız ise 5.613'e ulaştı.